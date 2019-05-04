В этом году песенный конкурс будет показан на Телеканалом «Россия», который принял решение отказать Алсу в съемках. Она должна была озвучивать оценки, которые жюри из России присудило конкурсантам других стран. «Итоги доверили объявлять пианисту Ивану Бессонову, победителю конкурса Eurovision Young Musicians» — заявило руководство канала. «Евровидение 2019» встречает Израиль в середине мая. Напомним, Алсу со своей дочерью Микеллой сейчас в эпицентре скандала, в связи с итогами шоу «Голос. Дети». Началась масштабная проверка. Первый канал обратился за помощью к партнеру INTERPOL, компании Group-IB.