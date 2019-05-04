На сегодняшний день в реестре числится порядка 20 аварийных общежитий по региону. Если жильцов восьми из них уже переселили в новые квартиры, жители двенадцати до сих пор живут в квартирах с плохими условиями – с обветшалыми стенами, протекающими крышами, оголенными проводами, сырыми подвалами, некоторые без санузлов. Глава региона совершил объезд по домам, расположенным по ул. А. Кунанбаева, ул. Гагарина, и посёлка Геолог, где ознакомился с условиями проживания в аварийных общежитиях. Как правило, жильцы этих домов живут здесь с самого начала постройки, а это не один десяток лет, и ждут своего переселения в порядке очереди. Всего в областном центре вместе с общежитиями насчитывается 74 аварийных дома, где переселению подлежат жители 1 900 квартир. – До конца года мы намерены решить проблему, в первую очередь, жителей аварийных общежитий. В Атырау ведется строительство шести девятиэтажных жилых домов, рассчитанных на 240 квартир каждый – 4 дома в микрорайоне Береке, еще два дома в микрорайоне Нурсая. В общей сложности будет сдано в эксплуатацию около 1 500 квартир. Из 1 900 оставшиеся 400 квартир мы планируем построить в рамках программы государственно-частного партнерства, – рассказал аким Атырауской области. По словам главы региона, новые квартиры будут выдаваться на законных условиях и только собственникам жилья на условиях аренды. При этом жилплощадь будет равнозначной той, на которой переселенцы проживали изначально. К примеру, если площадь комнаты в общежитии составляла 40 кв. м, то новую квартиру жильцы получат такой же площадью – это будет однокомнатная квартира с отдельной кухней, ванной и туалетом. – Решение проблемы ветхого аварийного жилья – это системная работа. Мы очень долго к этому шли – изучали проекты, разрабатывали ПСД, выделяли средства, теперь мы наверняка можем утверждать, что видны отчетливые контуры этой большой работы. Сегодня уже возводятся 4-5 этажи будущих девятиэтажных домов. Подрядные организации должны завершить строительство многоэтажек в установленные сроки – к концу этого года. Мы не должны подвести жителей общежитий и переселить их до окончания года, – дал поручение глава региона руководителям шести подрядных организаций, ведущих строительство домов в областном центре. В завершение объезда жители аварийных общежитий поблагодарили акима Атырауской области за работу, проводимую в направлении развития градостроительства. В свою очередь, Нурлан Ногаев попросил жильцов задавать все интересующие их вопросы в чат-канале Телеграмм «Акимат Атырауской области», где глава региона отвечает на жалобы со своего личного аккаунта.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.