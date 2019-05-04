Как рассказала генеральный директор медицинского учреждения ТОО“Uniserv Medical Center” Гульжан Рыскалиева, клиника включает в себя пять кабинетов, среди которых функционирует детский кабинет. - Спокойная обстановка и качественное обслуживание позволят нашим пациентам получить квалифицированную и своевременную стоматологическую помощь. Гордость нашей клиники - это профессионалы высочайшего класса. Мы постоянно обновляем и совершенствуем материально-техническую базу, что позволяет подтверждать наш статус одной из лучших стоматологических клиник Уральска. В честь майских праздников рады сообщить вам, что у нас будет действовать система скидок на все виды стоматологических услуг, в том числе на лечение зубов, импланты и на профессиональную гигиену полости рта. Это чистка и полирование зубов на самом новейшем и современном оборудовании. Наши врачи оказывают консультативные услуги совершенно бесплатно, - рассказала Гульжан Рыскалиева.Клиника работает по следующим направлениям: - Терапия: лечение кариеса, пломбирование передних и жевательных зубов, устранение периодонтита. - Имплантация и протезирование: восстановление утраченных зубов с помощью имплантатов с последующим протезированием на керамике и металлокерамике. - Хирургия: удаление испорченных зубов и «зуба мудрости». - Эстетика улыбки и реставрация зубов: установка брекетов, чистка зубного камня и отбеливание. - Детская стоматология: профилактические процедуры, лечение кариеса и удаление зубов с чуткой заботой о детях. Стоит отметить, что в клинике успешно оказывают услуги по имплантации зубов. Их вживляют в челюстную кость, после чего возможно надежное протезирование зубов. В работе врачи используют импланты производства Южной Кореи.– Южная Корея зарекомендовала себя как один из лучших производителей имплантов. Их используют по всему миру, в том числе в США, в Израиле и в Европе. На любую продукцию дается гарантия в 1 год. Приживаемость составляет 98%, что является достаточно высоким показателем. В работе используем только высокотехнологическое и современное оборудование, благодаря которому существенно повышается качество лечения. Мы решим любую, даже самую сложную задачу в лечении зубов. В нашей стоматологической клинике работают только профессионалы с большим опытом. Мы регулярно проходим курсы повышения квалификации, постоянно совершенствуем свои знания и стараемся отвечать всем требованиям современной стоматологии,– отметил хирург высшей категории Нурбек Салимгерей.Uniserv Medical Center Лицензия №01681DL от 30.11.2018г. выдана Управлением здравоохранения ЗКО. НОВОСТИ КОМПАНИЙ Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.