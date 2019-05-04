Многопрофильная клиника ТОО “Uniserv Medical Center” дарит своим пациентам скидки на весь спектр стоматологических услуг
В честь майских праздников ко Дню защитника Отечества и Дню Победы клиника запустила акцию, и теперь горожане могут обрести здоровую и красивую улыбку с 25% скидкой. Многопрофильная клиника ТОО “Uniserv Medical Center” распахнула свои двери 3 января 2019 года в Уральске и оказывает полный спектр стоматологических услуг. Высококвалифицированные врачи, которые являются одними из лучших в своей сфере, помогут обрести своим пациентам сияющую улыбку, здоровые десна и крепкие зубы.
Как рассказала генеральный директор медицинского учреждения ТОО“Uniserv Medical Center” Гульжан Рыскалиева, клиника включает в себя пять кабинетов, среди которых функционирует детский кабинет.
- Спокойная обстановка и качественное обслуживание позволят нашим пациентам получить квалифицированную и своевременную стоматологическую помощь. Гордость нашей клиники - это профессионалы высочайшего класса. Мы постоянно обновляем и совершенствуем материально-техническую базу, что позволяет подтверждать наш статус одной из лучших стоматологических клиник Уральска. В честь майских праздников рады сообщить вам, что у нас будет действовать система скидок на все виды стоматологических услуг, в том числе на лечение зубов, импланты и на профессиональную гигиену полости рта. Это чистка и полирование зубов на самом новейшем и современном оборудовании. Наши врачи оказывают консультативные услуги совершенно бесплатно, - рассказала Гульжан Рыскалиева.
Клиника работает по следующим направлениям:
- Терапия: лечение кариеса, пломбирование передних и жевательных зубов, устранение периодонтита.
- Имплантация и протезирование: восстановление утраченных зубов с помощью имплантатов с последующим протезированием на керамике и металлокерамике.
- Хирургия: удаление испорченных зубов и «зуба мудрости».
- Эстетика улыбки и реставрация зубов: установка брекетов, чистка зубного камня и отбеливание.
- Детская стоматология: профилактические процедуры, лечение кариеса и удаление зубов с чуткой заботой о детях.
Стоит отметить, что в клинике успешно оказывают услуги по имплантации зубов. Их вживляют в челюстную кость, после чего возможно надежное протезирование зубов. В работе врачи используют импланты производства Южной Кореи.
– Южная Корея зарекомендовала себя как один из лучших производителей имплантов. Их используют по всему миру, в том числе в США, в Израиле и в Европе. На любую продукцию дается гарантия в 1 год. Приживаемость составляет 98%, что является достаточно высоким показателем. В работе используем только высокотехнологическое и современное оборудование, благодаря которому существенно повышается качество лечения. Мы решим любую, даже самую сложную задачу в лечении зубов. В нашей стоматологической клинике работают только профессионалы с большим опытом. Мы регулярно проходим курсы повышения квалификации, постоянно совершенствуем свои знания и стараемся отвечать всем требованиям современной стоматологии,– отметил хирург высшей категории Нурбек Салимгерей.
ТОО «Uniserv Medical Center» делает основной упор на повышение качества стоматологических услуг, а также обслуживание на высшем уровне. Система скидок действует до 12 мая. Приём пациентов ведется с 8.00 до 20.00 с понедельника по субботу. Наш адрес: г. Уральск, ул. Шолохова, 36,"Uniserv Medical Center", ост."Айгуль", проезд маршрутами 6, 37, 45. Запись по телефонам: 9З 33 39; +7777075 3339. @uniservmedicalcenter
Uniserv Medical Center Лицензия №01681DL от 30.11.2018г. выдана Управлением здравоохранения ЗКО.
