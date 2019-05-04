Вместе с руководителями ТОО и крестьянских хозяйств он выехал на поля. Сельхозтоваропроизводители рассказали об этапах работ, проводимых на данный момент, показали парк имеющейся техники и поделились проблемами, главной из которых на сегодня является нехватка рабочей силы. В Бурлинском районе на сегодня в сфере сельского хозяйства занято 279 субъектов, 247 из них крестьянские хозяйства, 32 - ТОО. В этом году посевные площади составят 58,02 тысячи гектаров. В списке культур: зерновые, масличные, кормовые, овощи, картошка и бахчевые. На проведение весенне-полевых работ выделено 1250 тонн ГСМ по сниженным ценам.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.