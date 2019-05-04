Два дня жители Уральска не могли оплатить проезд с помощью транспортных карт, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказала жительница города Асия Баймуханова, кондуктор автобуса заявила, что в скором времени систему оплаты проезда транспортной картой и вовсе отменят. – У меня есть двое детей школьного возраста. Каждый месяц я специально закидываю им по две тысячи тенге на карту, чтобы они не возились с мелочью. Но уже два дня они не могут оплатить проезд картами. Кондуктор ничего не объясняет, просто сказала, что их отменили, и теперь нужно платить наличными. Еще сказала, что у них забрали аппараты, - рассказала женщина. Руководитель отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Айдар Менеев сообщил, что временные технические неполадки уже устранены. – Действительно, на протяжении двух дней система оплаты проезда транспортной картой не работала. Причиной этому послужили технические сбои на сервере. Но с 3 мая все неполадки устранены и система работает в обычном режиме. Информация о том, что проездные карты отменяют, не соответствует действительности, - заявил Айдар Менеев. Напомним, с 13 августа этого года оплата за проезд картой запускается в четырех городских маршрутах - 5, 7, 20 и 39. По словам представителя транспортной компании, оплачивая проезд картой, горожане смогут сэкономить время и деньги,  избавить себя от проблем с тяжелой мелочью, а также от отсутствия сдачи во время оплаты крупными купюрами. Как рассказал Айдар МЕНЕЕВ, если по какой-то причине валидатор при наличии достаточных средств на карте не примет оплату за проезд, то пассажир имеет право проехать бесплатно. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.