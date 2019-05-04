Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В рамках своих услуг Digital office МТСЗН максимально переходит на самостоятельный формат получения данных, без непосредственного участия гражданина. Теперь, если у гражданина требуют предоставить справку о трудовом статусе (безработице), то запрашивающий орган должен будет получать интересующую его информацию без прямого вмешательства физического лица. – У нас есть справка о том, что человек числится безработным. В рамках данной инициативы, мы поставили перед собой цель - исключить ее. Она предоставляется для ряда учреждений, таких как: школа, банк, суд и др. По всем направлениям мы будем в этом году прорабатывать соответствующие изменения для того, чтобы исключить необходимость получения справки о данном статусе - сказал вице-министр труда и социальной защиты населения Нариман Мукушев. В рамках уже существующих механизмов, если информация необходима юридическому лицу либо государственному органу, то они могут самостоятельно получить справку на данного гражданина с помощью одноразового пароля или через базу мобильных граждан. Н. Мукушев пояснил, что согласие на получение о себе персональных данных, гражданин может дать посредством sms-сообщения.