Фото: alau.kzВ преддверии Дня Победы осужденные решили поздравить фронтовика, подготовили своими силами концерт с песнями и стихами. Сцену стилизовали по-военному: полевая палатка, котелок, даже «огонь» сами сделали. На концерте, участник ВОВ, орденоносец Иван Владимирович Сурков не в орденах, а в робе осужденного. И День Победы встречать будет в другой компании. На зоне к Суркову все относятся с уважением, за всю историю учреждения это единственный осужденный ветеран, к тому же столь преклонного возраста. Фото: alau.kz В августе Ивану Владимировичу исполнится 94 года. На фронт его призвали школьником, в 1943 году. Воевал на 4-ом Украинском фронте, освобождал Донбасс, Запорожье, Севастополь, Ригу и Таллин. Был два раза контужен, остался жив после тяжелого ранения и вернулся с Победой. Всю свою жизнь проработал учителем и сегодня, для осужденных вместо отца, учитель по жизни. Мечтает дожить до юбилея и выйти на свободу. С праздником Вас… действительно со слезами на глазах…!
