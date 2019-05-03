По данным РГП "Казгидромет", 4 мая в Уральске ожидается переменная облачность. Днем столбики термометров покажут 24 градуса выше нуля, ночью +10. В Атырау облачная погода без осадков. Днем +27, ночью +12. В Актобе переменная облачность. Днем синоптики прогнозируют повышение температуры до 25 градусов выше нуля, ночью +10. Ясная погода без осадков ожидается в Актау. Днем прогнозируется повышение температуры до 28 градусов, ночью +15. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.