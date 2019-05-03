Сильным ветром снесло 125 кв. м кровли пятижтажного дома. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Крыша упала на прилегающую к дому территорию. На месте работают сотрудники ДЧС, дорожно-патрульной службы, участок автомобильной дороги временно перекрыт, автобусы едут по объездной параллельной дороге. Сотрудники ТОО "Спецавтобаза" приступают к уборке частей упавшей крышы. Сотрудники ЧС на крыше дома ликвидируют опасность сноса оставшейся части кровли. Дом был построен в 1985 году, термомодернизацию прошел в 2014 году, гарантийный срок истек в 2016 году. Работу выполняло ИП "Гаджиев". Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.