Кроме этого, жители Аксая также будут получать квитанции на оплату по сниженным тарифам. Услуга водоснабжения будет обходиться жителям города Аксай на 1,22 тенге дешевле за кубометр.

Напомним, уральцы в октябре 2018 года пожаловались на подорожание сахара на рынках города. По словам покупателей, за две недели килограмм сахара подорожал со 190 до 240 тенге за килограмм. Тогда продавцы рассказали, что раньше покупали килограмм сахара по 170 тенге и продавали по 190. Однако поставщики повысили цену до 230 тенге за кг.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал руководитель департамента агентства по регулированию естественных монополий по ЗКО Нурбол Ислямов, с 1 января 2019 года для населения были снижены тарифы на коммунальные услуги. – За водоснабжение тариф в области снижен на 1,8 тенге за кубометр, на водоотведение на 3,68 тенге за кубометр. Жители ЗКО за розничную реализацию товарного газа будут платить на 631,96 тенге меньше. Если до 1 января 2019 года за газ жители области платили 17873,38 тенге за тысячу кубометров, то теперь они будут платить 17241,42 тенге за тысячу кубометров. Услуги АО "Жайыктеплоэнерго" по теплоснабжению подешевели на 463,92 тенге. Если раньше эта услуга стоила 4524,31 тенге за 1 г/кал, то теперь эта цифра составляет 4060,39 тенге за 1 г/кал, - пояснил Нурбол Ислямов.– По водоотведению разница составляет 1,81 тенге за один кубометр. На тепло тариф снижен на 549 тенге за 1г/кал. В 2018 году в отношении субъектов естественных монополий проведено 10 проверок, из них 5 выборочных и 5 внеплановых. По результатам проверок выявлены 17 нарушений законодательства о естественных монополиях. Основные нарушения - это неисполнение тарифной сметы более чем на пять процентов, нарушение предоставления равного условия доступа и другие обязанности, предусмотренные законодательством о естественных монополиях, - сообщил Нурбол Ислямов. Стоит отметить, что в 2018 году по субъектам естественных монополий возбуждено 18 дел об административных правонарушениях. Из них 17 дел были рассмотрены департаментом, одно дело рассмотрено судом. По словам Нурбола Ислямова, всего наложено штрафов на сумму 46 млн тенге. Вся сумма на сегодняшний день была взыскана. Также Нурбол Ислямов сообщил, что их ведомством было проведено расследование по факту необоснованного повышения цены на реализацию сахара. – В октябре прошлого года в трех супермаркетах города наблюдался резкий скачок цен на сахар. Стоимость одного килограмма этого продукта повысилась со 195 до 213 тенге. Нами было проведено расследование, и эти торговые объекты подозреваются в ценовом сговоре. Дело находится на рассмотрении административного суда города Уральск, - сообщил руководитель департамента.