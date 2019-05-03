Фото предоставлено комитетом по чрезвычайным ситуациям МВД РК Об этом стало известно в ходе брифинга в региональной службе коммуникации. По данным ДЧС, загорание кроватей и матрасов произошло 11.42 в спальной комнате и коридоре на втором этаже центра поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуаций «Аяла». Площадь возгорания составила 28 квадратных метров. - На момент пожара самостоятельно эвакуировались 23 человека, в том числе 8 детей. Пожарные прибыли на место за 12 минут, пожар был ликвидирован за 8 минут. Жертв и пострадавших нет, - добавили в департаменте. К работам были привлечены сотрудники МПС, коммунальных служб, всего 68 человек и 15 единиц техники. На месте работает испытательная пожарная лаборатория. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.