Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказала руководитель управления государственной службы Гульмира Бисекешева, данная система представляет собой базу данных о госслужащих всей республики и предназначена для оптимизации бизнес-процессов, связанных с кадровым делопроизводством. Теперь заявления на ежегодные отпуска, различные служебные письма оформляются через систему и весь процесс переведен в электронный формат. – Глава государства отметил необходимость повышения эффективности деятельности госорганов на новом этапе, совершенствования их деятельности по всем направлениям формирования нового стиля государственных служащих. Ходьбы по кабинетам для получения согласия больше не будет, вместо этого служащие свое освободившееся время будут направлять на выполнение особо важных задач. При этом оптимизируется и работа кадрового служащего. Большая часть его функций автоматизирована. В связи с чем руководством акимата Актюбинской области было принято решение о создании единой кадровой службы при аппарате акима области. Таким образом, сейчас работу 24 кадровых служащих исполняют 7 сотрудников аппарата акима области, в свою очередь высвободившиеся единицы переведены в ряд основных сотрудников управлений, - отметила Гульмира Бисекешева. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.