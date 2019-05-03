У Дины Хамзиной и Каната Гупранова 3 апреля родились три дочери. К слову, в семье уже есть четверо детей - три дочери и сын. - Конечно, я счастлив, моей радости нет предела. На первом УЗИ мы узнали о том, что будет тройня, с тех пор я ждал их появления на свет. Очень сильно волнуюсь. Сегодня я впервые увижу своих маленьких дочек. Я работаю преподавателем в Западно-Казахстанском медицинском колледже. На жизнь хватает, уже построил свой дом, - рассказал счастливый папа. Мама отметила, что сейчас чувствует себя уже намного лучше. - Наконец-то мы поедем домой. Я благодарна богу за то, что стала мамой тройни, и с ними все хорошо. И хочу сказать огромное спасибо профессиональным врачам и всему медицинскому персоналу перинатального центра, - говорит Дина. По словам руководителя управления здравоохранения ЗКО Нурданата Беркингали, это первая тройня с 2016 года. - Девочки уверенно набрали вес, а это сейчас самое главное. Они относятся к поликлинике №6. Теперь от нас будет выделен соцработник для помощи, все вопросы, касающиеся новорожденных, будут решены. За прошлый год у нас появилось на свет 98 двоен. С начала этого года уже родилось 35 двоен, - рассказал руководитель облздрава. Как рассказал заместитель руководителя перинатального центра ЗКО Есет Ералин, малышки появились на свет при помощи Кесарево сечения. - Дети родились весом 1300 граммов, 1500 граммов и 1700 граммов. Мама поступила к нам за две недели до родов, наблюдалась у нас. Были некие осложнения, поэтому было принято решение рожать раньше срока на 34 недели беременности. На данный момент все девочки набрали вес до 2000 граммов, находятся на грудном вскармливании, - пояснил Есет Ералин.

zwgPgkKL1dM

