Фото с сайта anews.com

В ходе проекта сам Меладзе говорил, что с Ержаном будет сложно работать, потому что он говорил только на казахском языке. Поэтому наставник пытался говорить с подопечным на родном языке. Выяснилось, что он знает несколько выражений: «айналайын» (милый, голубчик), «қасыма отыр» (садись рядышком), «қайырлы күн» (добрый день).

— Были моменты, когда Меладзе разговаривал на казахском языке, если вы заметили, это слышно на видео. Он подозвал Ержана и сказал: «Пойдем, садись рядышком, айналайын». В эфире программы было слышно только, как он говорит: «айналайын». А в своей частной студии он спрашивал у нас «Қайырлы күн — это добрый день?». Я удивилась и спросила, откуда он знает казахский язык. На что ответил — «Меня научил Батырхан (Шукенов — прим. ред.)», — рассказала мама Ержана Гульмира Алибек.

Как известно, братья Валерий и Константин Меладзе и казахстанский музыкант Батырхан Шукенов, скончавшийся в 2015 году, были большими друзьями.

После смерти Батыра Валерий оплатил обучение его сыну Максуту и сказал, что теперь у него, кроме родных детей, есть еще один сын, которого нужно «поднять».

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.