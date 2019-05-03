В Атырау второй день наблюдается сильная пыльная буря. ДЧС заблаговременно предупредил о непогоде, но атыраусцы все равно переживают и стремятся лишний раз не выходить на улицу. Автомойки работают в усиленном режиме. Возросла продажа солнцезащитных очков. Синоптики предупреждают: пыльная буря не утихнет до вечера. Краеведы региона объясняют непогоду просто: в мае в Атырау так всегда, ведь в это время сайгаки начинают любовные игры. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.