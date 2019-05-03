Туляремия – природно-очаговая особо опасная инфекционная болезнь, которая передается человеку от грызунов, клещей, реже - зайцев, ондатр, хомяков и других животных. Заражение людей происходит весной или летом. Возбудитель туляремии устойчив к неблагоприятным условиям существования, выживает при температуре 300 ниже нуля, в мороженом мясе сохраняется до 93 суток. Устойчив к высыханию, в шкурах с грызунов, погибших от туляремии, микроб сохраняется до 1,5 месяца. Возбудитель проникает в организм человека через кожу, слизистую глаз, дыхательные пути и желудочно-кишечный тракт. Период от момента заражения до появления признаков болезни длится от нескольких часов до 21 дня, в среднем – 3-7 дней. При туляремии характерно острое, внезапное начало, повышение температуры до 38-40 градусов. Больные жалуются на головную боль, боль в мышцах. В случаях, когда возбудитель попадает в организм через дыхательные пути, развивается бронхит, воспаление легких.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в департаменте охраны общественного здоровья ЗКО, на территории нашей области существуют стойкие природные очаги туляремии. Ежегодно возбудители заболевания выделяются на территории Акжайыкского, Жангалинского, Казталовского, Зеленовского, Каратобинского, Сырымского районов и в городе Уральск. – За первый квартал 2019 года обследовано 12 административных территорий области. Исследовано 315 грызунов, выделено 5 культур туляремийного микроба. Эпизоотия отмечена на территории Жангалинского района, - рассказала главный специалист отдела эпидемиологического надзора за особо опасными и карантинными инфекциями ДООЗ ЗКО Гульмира Кажушева. Свое название туляремия получила от имени округа Туляре, США. Именно там впервые в 1911 году был выделен возбудитель этого заболевания.– В первую очередь необходимо проводить мероприятия, направленные на защиту продуктов и воды от загрязнения грызунами, обеспечение надлежащего состояния источников водоснабжения. Соблюдать элементарные меры гигиены, в частности, внимательно относиться к качеству продуктов, употребляемых в пищу. В связи с этим главной мерой профилактики является вакцинация людей против туляремии. Вакцинация обеспечивает длительный иммунитет, повторные прививки проводятся через 5 лет. Прививки проводятся на неблагополучных территориях всему населению, детям – начиная с 7 лет. Кроме этого, прививки проводят людям, выезжающим на сезонные работы, отдых в неблагополучную местность, - сообщила Гульмира Кажушева.