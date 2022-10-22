Более чем на 50% просят повысить тариф на тепло и горячую воду в Уральске

Более чем на 50% просят повысить тариф на тепло и горячую воду в Уральске

В Уральске прошли общественные слушания. Итоги рассмотрения будут объявлены 23 ноября, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" 21 октября прошли общественные слушания по рассмотрению заявки АО «Жайыктеплоэнерго» на утверждение предельного уровня тарифов и тарифных смет на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией на период 2023-2027 годы. В публичных слушаниях приняли участие представители государственных органов и потребители. По словам генерального директора АО «Жайыктеплоэнерго» Куат Мусина, действующий тариф являетс