– АО «Жайыктеплоэнерго» предоставляет услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергии. Не оправдываются производственные расходы. Среднеотпускной тариф составляет 4 657 тенге/Гкал без НДС, тогда как себестоимость тепловой энергии составляет 5925 тенге/Гкал. Только расходы за газ составили порядка двух миллиардов тенге. Подорожали все материалы, трубы и химические реагенты. Кроме этого выросли услуги за транспортировку газоснабжения, с 1 января следующего года 2828 тенге, тогда как действующий тариф составляет 2710 тенге, - сказал Куат Мусин.Вместе с тем, гендиректор предприятия подчеркнул, что дополнительные расходы составляет строительство котельных для домов в новых микрорайонах города, а старые тепловые сети изношены и требуют ремонта. А после ремонтных работ приходится восстанавливать асфальтобетонное покрытие, что требует дополнительных затрат. На повышение заработной платы сотрудников также необходимы средства, а изношенность спецтехники составляет 87%. Таким образом, по проекту предприятие просит утвердить тариф в размере 7 225,44 тенге/Гкал без НДС. По словам и.о. руководителя департамента Комитета по регулированию естественных монополий по ЗКО Гульжаз Казбековой, решение по утверждению нового тарифа будет принято 23 ноября. В случае утверждения новый тариф вступит в силу с 1 января 2023 года. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Более чем на 50% просят повысить тариф на тепло и горячую воду в Уральске
В Уральске прошли общественные слушания. Итоги рассмотрения будут объявлены 23 ноября, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" 21 октября прошли общественные слушания по рассмотрению заявки АО «Жайыктеплоэнерго» на утверждение предельного уровня тарифов и тарифных смет на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией на период 2023-2027 годы. В публичных слушаниях приняли участие представители государственных органов и потребители. По словам генерального директора АО «Жайыктеплоэнерго» Куат Мусина, действующий тариф являетс