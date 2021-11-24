Более четверти казахстанцев живут в домохозяйствах по пять и более человек
В 2020 году жильё, в котором проживало домохозяйство, в 86,8% принадлежало одному из членов семьи, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Аналитики energyprom.kz сообщают, что лучшие страны по коэффициенту владения недвижимостью: Румыния (95,8%), Венгрия (91,7%) и Черногория (91%).
- При этом в европейских странах традиционно высока доля арендного жилья, считающегося абсолютной нормой. В то же время в Казахстане нет ни исторически сложившихся корейских арендных традиций, ни крупных американских и европейских арендных жилых комплексов, да и в целом нормой считается проживание в своём — по возможности — личном жилье, - считают эксперты.
При этом, в отличие от развитых стран, в Казахстане на человека приходится менее 23 квадратных метров. Для сравнения: в Германии — 39 квадратных метров, а в Великобритании сразу 70 квадратных метров.
Также в Казахстане средний размер домохозяйства составляет три человека для городов и четыре — для сельской местности. 26% населения страны живут в домохозяйствах по пять и более человек.
- В каждом десятом «детном» домохозяйстве не менее четырёх детей, и это данные 2020 года. Учитывая длящийся в РК беби-бум, численность детей, которым вскоре понадобится своё жильё, растёт прогрессирующими темпами, - считают аналитики.
Ранее «Центр развития трудовых ресурсов» опубликовал исследование. Согласно нему стало понятно, что рост рождаемости в Казахстане вызвало введение пособия по многодетности. Большая часть прироста рождений обеспечена за счёт рождения четвёртых по очерёдности детей.
