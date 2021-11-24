Кубок мира по рукопашному бою проходил в Москве с 10 по 14 ноября. В нём приняли участие 228 спортсменов из 30 стран мира. По итогам соревнований старший лейтенант полиции Атырауской области Мирас Шантасов завоевал бронзовую медаль среди соперников в весе свыше 90 килограммов. В весовой категории до 75 килограммов золотую медаль завоевал Алихан Сейтов. Оба полицейских занимались спортом со школьной скамьи.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.