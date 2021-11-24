Его коллега смог завоевать бронзовую медаль, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Полицейский из Атырау стал чемпионом мира по рукопашному бою Кубок мира по рукопашному бою проходил в Москве с 10 по 14 ноября. В нём приняли участие 228 спортсменов из 30 стран мира. По итогам соревнований старший лейтенант полиции Атырауской области Мирас Шантасов завоевал бронзовую медаль среди соперников в весе свыше 90 килограммов. В весовой категории до 75 килограммов золотую медаль завоевал Алихан Сейтов. Оба полицейских занимались спортом со школьной скамьи. Полицейский из Атырау стал чемпионом мира по рукопашному бою Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото предоставлено пресс-службой ДП Атырауской области