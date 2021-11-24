- Всё зависит от финансирования, - говорит Аюпов. - По госпрограмме средства предусматриваются как из республиканского, так и из местного бюджетов. К примеру, в прошлом году на ремонт 18 лифтов и четырёх крыш было выделено свыше 200 миллионов тенге, из которых большая часть была из республиканского бюджета. А в этом году на 10 лифтов выделено чуть более 80 миллионов тенге.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В Аксае насчитывается свыше 150 многоквартирных домов, из которых только девятиэтажных - 62. И не все из них в удовлетворительном состоянии: где-то протекает крыша, где-то не работает лифт. Так, на сегодня из 210 лифтов в неисправности находится половина. Но благодаря госпрограмме «Модернизация ЖКХ» вопрос с ремонтом изношенной кровли и неработающих лифтов решается. По словам директора ТОО «Аксай жангырту» (компании, выступающей оператором Программы модернизации ЖКХ в Аксае) Нуржана Аюпова, когда в 2014 году стартовала программа «Модерназация ЖКХ», люди отнеслись к ней с недоверием, сомневались, что их деньги действительно будут идти на погашение займа за ремонт крыши или лифта. Но теперь, глядя, как в соседних домах запускают лифты, и что отремонтировать их стало возможным благодаря госпрограмме, желающих подать заявки на участие стало больше. Так в 2020 году отремонтировали 18 лифтов и четыре крыши многоэтажных домов. В этом году запланирован капремонт 10 лифтов, пять из которых уже запущены.К слову, если раньше по программе «Модернизация ЖКХ» жильцы могли выплачивать беспроцентный займ (или кредит) в течение 15 лет, то с 2020 года срок выплаты сократился до семи лет.Нужно отметить, что установка одного лифта обходится в сумму порядка 10 миллионов тенге, а замена кровли – в зависимости от дома и от количества квартир. Это может быть и 10 миллионов тенге и 28 миллионов тенге. Но в среднем, каждый квартировладелец платит ежемесячно за установку лифта или ремонт крыши 2-3 тысячи тенге. Причем оплату можно производить через приложение одного из банков. Для того, чтобы принять участие в госпрограмме, проводится собрание дома и опрос жильцов. Своё согласие должны дать не менее 2/3 жильцов дома. Но зачастую не все соглашаются на ремонт. Например, жильцы нижних этажей возмущаются, почему они должны платить за ремонт лифта, если они им не пользуются.Он также отмечает, что устанавливаемые лифты белорусского производства удобны тем, что при случае всегда можно заменить детали. Их обслуживанием занимается ТОО «Алиби лифт». По словам директора ТОО «Аксай жангырту» Нуржана Аюпова, по Программе модернизации ЖКХ можно отремонтировать не только лифты и крыши в многоэтажных домах, но также можно провести ремонт инженерных сетей, подвалов и фасадов домов.