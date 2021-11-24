- Прикреплённое население постоянно обращается. Особенно сейчас, в постковидный период. Люди, переболевшие COVID-19, у них возникают затруднения в жизни. Пациенты обращаются с этим, с личными проблемами, решают детско-родительские отношения, - говорит Марина Васильевна.

- Мы оказываем психо-социальную помощь получателям, а также нашим волонтёрам. Где мы выслушиваем, подбодряем и в случае необходимости направляем в соответствующие инстанции, где человек уже может получить более детальную консультацию и помощь, - рассказали в пресс-службе организации.

- При мечетях работают центры семьи. Там священнослужители всегда готовы выслушать, оказать духовную поддержку и с религиозной точки зрения дать советь. Обращаются туда люди с разными проблемами - финансовыми, семейными, имеющие разногласия с родными. Мы объясняем, что все проблемы надо решать спокойно, не впадая в крайности. К сожалению, сейчас много случаев суицида, с религиозной точки зрения это неправильно. Это проблема того, что в сердце человека нет веры. Он идёт против воли Всевышнего, - сказал Агабек Конарбайулы.

- Важно и то, что любой человек в любой день может прийти в любой храм и договориться о беседе со священникаом. У нас такая позиция, что причиной любой скорби, печали и депрессии являются застарелые грехи, которые человек может быть и не замечает, но они в его сердце и душе давно живут. Например, когда копится обида на родителей или детей, и человек с этой обидой живёт долгие годы, а то и десятилетия, подрывая своё физическое и духовное здоровье. Человеку, обеспокоенному грустью и тоской, а то и гневливостью и злостью, надо найти время и прийти в храм, договориться о беседе со священником. Иногда люди приходят на исповедь. Исповедь нужна, но это немного разные вещи. Человеку необходимо договориться, чтобы священник уделил ему не 10 минут, как при исповеди, а больше - 30 минут, час, сколько необходимо, - сказал отец Евгений.

- Мы, священники, для того и нужны, чтобы помогать людям разбираться в душевных, в духовных проблемах. Опытный священник поможет разглядеть в человеке застарелую духовную болезнь, - заключил отец Евгений.

Изображение с сайта Pixabay Когда в стране происходят такие трагедии, как массовый суицид, казахстанцы начинают искать виновных. Много комментаторов заявляют об отсутствии бесплатной психологической помощи в стране. Однако это совсем не так. Прежде всего,. Любой прикреплённый житель может анонимно обратиться к специалисту. По словам психолога городской поликлиники №30 Алматы Марины Михайловой, люди стали грамотнее и уже не стесняются обращаться за помощью.Также жители могут обратиться вАдреса можно посмотретьВерующим казахстанцам всегда готовы помочь. Исполняющий обязанности заведующего отделом информации и связей с общественностью Духовного Управления Мусульман Казахстана Агабек Сыдыков рассказал, что в среднем в каждую мечеть ежедневно обращаются 40-50 человек. Среди них как те, кому нужна материальная помощь, так и нуждающиеся в моральной поддержке. В первом случае мечети помогают по возможности одеждой и продуктами питания.Руководитель информационного отдела Казахстанского Митрополичьего округа, отец Евгений Иванов рассказал, что на сайте mitropolia.kz открывали горячую линию во время локдауна. Там с населением работал православный психолог.По словам руководителя информационного отдела Казахстанского Митрополичьего округа, гражданам не стоит бояться и смущаться. Если священник в сию минуту занят, то всегда можно выбрать удобное время.

В Казахстане работает сайт onlinehealth.kz, организованный Республиканским научно-практическим центром психического здоровья при поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), на котором доступны онлайн-консультации, ответы на письменные вопросы, а также содержится информация по самопомощи. Руководитель отдела международного сотрудничества и связей с общественностью центра Ринат Музафаров рассказал, что сайт работает с 4 апреля 2020 года.

- За период работы сайт был посетили более 80 тысяч пользователей, которые осуществили более чем 250 тысяч посещений. Проведено около 400 полноценных онлайн-консультаций, рассмотрено 200 письменных обращений с дачей рекомендаций, - сказал Ринат Музафаров.

Национальная телефонная линия доверия для детей и молодежи - 150, +7 708 10 608 10

COVID-19 MENTAL HELP - +7 (727) 272-76-90

ОО Janym - 8 (800) 004-05-40

Контакт-центр по вопросам нарушения прав детей и семейно-бытового насилия- 111

Вместе с клиническим психологом мы составили список проблем, при которых обязательно нужна помощь специалиста:

нарушения сна;

психосоматические заболевания (бронхиальная астма, атопический дерматит, гипертония, ревматоидный артрит, язва желудка и двенадцатиперстной кишки);

нарушение пищевого поведения;

частые конфликты;

мрачные мысли;

отклонения в поведении близкого и ребёнка;

повышенная тревога;

долгое и не спадающее напряжение;

частое употребление алкоголя;

галлюцинации, необычные восприятия;

гиперчувствительность, ставшая хронической;

неконтролируемая агрессивность;

уход в себя;

трагедии в семье, от которых вы не можете отойти;

мании и навязчивые мысли;

проблемы во взаимоотношениях с партнёрами и детьми.

