Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе агентства по финансовому мониторингу сообщили о пресечении незаконных действий директора ТОО «Монтаж-01». Уроженец КНР заключил от имени Атырауского филиала данного ТОО фиктивную сделку на оказание технических консультационных услуг по «Строительству интегрированного газохимического комплекса» с компанией Beijing True Fortune International Trading Co LTD в Китае. Сумма сделки составила 2,9 млн долларов (а это более одного миллиарда и 200 миллионов тенге). При этом услуги оказаны не были. Мужчину оштрафовали на 1,3 миллиона тенге.