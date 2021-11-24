– В результате аварии пешеход скончался на месте происшествия. На месте работают сотрудники полиции, которым предстоит установить причины произошедшего, - сообщили в ведомстве.

Фото предоставлено пресс-службой ДП ЗКО Трагедия произошла сегодня, 24 ноября, около 11:00 по улице С. Тюленина. По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, 51-летний водитель грузовой "ГАЗели" сбил 19-летнего молодого человека, который переходил дорогу в неустановленном месте.Стражи порядка начали досудебное расследование по статье 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения".