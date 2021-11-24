Хулиганство запечатлела камера видеонаблюдения, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Стекло на остановке разбил житель Атырау Скриншот с видео Инцидент произошёл в ночь на 24 ноября в микрорайоне Авангард-2. Как сообщили в пресс-службе акима Атырау, хулиган разбил стеклянное ограждение остановочного павильона. Видео власти уже передали в управление полиции. В акимате обратились к жителям с просьбой проявлять гражданскую ответственность.
- Если вы стали свидетелем порчи любого общественного имущества, то незамедлительно сообщите по номеру 102. Также бережно относитесь как к остановкам общественного транспорта, так и ко всему городскому имуществу, элементам благоустройства, которые создаются усилиями властей города, инвесторов, бизнеса и просто горожан, любящих свой город, - говорится в сообщении.
Несколько дней назад 15-летние девочки испортили тёплую остановку в Атырау. Они написали на её стенах названия аккаунтов в Instagram.