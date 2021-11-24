Дифференцированный тариф в общественном транспорте пока вводиться не будет, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Презентованный накануне новый автобус сошел с линии в Уральске Иллюстративное фото из архива "МГ" Власти Уральска заговорили о внедрении дифференцированного тарифа в общественном транспорте ещё в сентябре этого года. Своё решение они аргументировали тем, что горожане как можно скорее должны переходить на электронную систему оплаты проезда. Если пассажиры будут платить картами, с помощью QR-кодов или приложения, то проезд для них составляет 80 тенге, а если наличными - то 150 тенге. Для детей от 7 до 15 лет предусмотрели скидки - 70 тенге за поездку. Отдел ЖКХ, ПТ и АД направил в министерство юстиции письмо об утверждении внедрения дифференцированного тарифа. Как выяснилось сегодня, из ведомства пришёл отказ. Руководитель отдела ЖКХ Жандос Дуйсенгалиев говорит, что отказ пришёл из-за незначительных замечаний, которые были устранены.
– Мы уже в третий раз направляем письмо с обоснованием внедрения дифференцированного тарифа в министерство юстиции, - подчеркнул он.
17 июня этого года в Уральске на двух городских маршрутах ввели электронное билетирование. Первыми новшество опробовали пассажиры маршрутов №4 и №22. Горожане начали оплачивать проезд при помощи приложения Avtobys и транспортных карт. Сейчас же оплатить проезд безналичным методом могут пассажиры всех городских маршрутов. Стоимость проезда составляет 80 тенге за одного человека.