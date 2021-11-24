- Основные причины - это переход железнодорожных путей в неустановленном месте, нарушение правил безопасности. К несчастному случаю приводит и игнорирование гражданами предупреждений, также желание сократить свой маршрут передвижения и халатное отношение к личной безопасности, - высказался Кайрат Ахмурзаев.

Иллюстративное изображение с сайта Pixabay Печальную статистику озвучил начальник отдела управления административной полиции ДП на транспорте Кайрат Ахмурзаев. Наибольшее число случаев наезда на людей зарегистрировано на станции Алматы - 14 фактов. В Уральск - 13 фактов, в Шымкенте - 11 и 10 на станции Караганда-Сортировочная.Стражи порядка регулярно проводят рейды. С начала года за прогулку по рельсам наказали более 23 тысяч человек. Машинисты 500 раз с начала года экстренно останавливали состав из-за нахождения людей на железной дороге.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.