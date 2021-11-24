Ильин назвал причину ЧП на шахте "Абайская"
Комиссия дважды осмотрела место аварии, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Фото: МЧС РК
Утром седьмого ноября при выбросе газа и угля на шахте "Абайская" погибли шесть горняков, ещё двое пострадали. Всего под землей в момент ЧП находились 64 человека.
24 ноября глава МЧС Юрий Ильин назвал причину ЧП в ходе брифинга в РСК в Карагандинской области.
- Изучив техническую документацию, заключение пяти экспертных подкомиссий и независимых экспертов пришла к выводу, что причиной несчастного случая явилась авария вследствие газодинамического явления с выделением газа метана и выбросом горной массы, не классифицированной согласно действующему нормативному документу «Инструкция по ведению горных работ на пластах опасных по внезапным выбросам угля и газа», - сказал Ильи.
Комиссия установила, что инцидент произошёл при исполнении работниками трудовых обязанностей на рабочем месте и в рабочее время, а значит подлежит учёту, как несчастный случай на производстве и оформляется актами о несчастном случае, связанном с трудовой деятельностью.
- «АрселорМиттал Темиртау» ответственно в том, что являясь владельцем опасного предприятия, не обеспечило безопасные условие труда и предотвращение любых рисков на рабочих местах при ведении горных работ, а также не обеспечил в полном объёме осуществление мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию вредного воздействия опасных производственных факторов и их последствий, - считают в МЧС.
Комиссия разработала 37 мероприятий по устранению причин и недопущению подобных авариями со сроками исполнения.
