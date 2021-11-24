Днём в ЗКО ожидается сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. В Уральске также прогнозируют ветер с порывами до 18 метров в секунду. Погода на 16 сентября На большей части республики сохраняется неустойчивый характер погоды - осадки, гололёд, метель и усиление ветра.
  • В Уральске синоптики прогнозируют облачную погоду. В дневное время температура воздуха составит -1..-3, ночью похолодает до -10..-12. Ветер юго-западный до 18 метров в секунду.
  • В Атырау ожидается переменная область. Днём ожидается 0..-2 градусов, ночью -9..-11 градусов. Ветер юго-западный до 12 метров в секунду.
  • В Актобе - переменная облачность. Днём будет до -8..-10 градусов. Ночью похолодает до -17..-19 градусов. Ветер северо-восточный до 12 метров в секунду.
  • В Актау будет переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +2..+4 градусов, ночью опустятся до 0..-2 градусов. Ветер северный до 10 метров в секунду.
