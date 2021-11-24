Человеческому мозгу нужно больше энергии, чем любому другому органу нашего тела, а её основной источник - это глюкоза. Но избыток этого продукта в организме может вызвать последствия, которые отрицательно скажутся на работе мозга. Во-первых,, которое со временем перерастает в зависимость. Многие из нас не раз сталкивались с такой ситуацией, когда после плитки шоколада чувствуешь себя голодным. Не способность контролировать свой аппетит может привести к перееданию. Ведь зависимость от сладкого намного сильнее чем наркозависимость. В результате человек может столкнуться с такими проблемами как диабет и ожирение. Во-вторых,. Старайтесь придерживаться правильного питания и употреблять продукты с минимальным уровнем сахара. В-третьих,. То, что сладкое улучшает настроение - это очередной миф, и пытаемся каждый раз заедать стресс плиткой шоколада. а депрессию и вовсе стараются "вылечить" с помощью тортиков и пирожных. Но если у человека высокий уровень глюкозы в крови, то он больше всех подвержен грусти и тревоге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.