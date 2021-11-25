Распылили огнетушитель: наказанному за пранк в метро Алматы вновь грозит штраф за хулиганство
Одного из его друзей уже оштрафовали, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Стражи порядка обратили внимание на новое пранк-видео в общественном месте. Судя по реакции прохожих, они «шутку» не оценили.
Заместитель начальника департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов на своей странице в сообщил, что действия двух участников видео и оператора (его личность устанавливается) квалифицированы по статье «Мелкое хулиганство».
- Армиянов ранее участвовал в пранках с музыкальной колонкой в метро и уже привлекался к административной ответственности. Решением специализированного межрайонного административного суда Әлиакбаров (на видео с огнетушителем в руках) привлечён к ответственности с наложением административного ареста. Проверка в отношении Армиянова и оператора видео продолжается, - написал Абдрахманов.
Согласно данным со специализированного сайта, в состав порошка для огнетушителя входит тонкий помол минеральных веществ, способный при вдыхании вызвать сильный кашель, дыхательные спазмы и раздражение слизистых оболочек.
Буквально неделю назад стражи порядка сообщили, что наказали пранкеров за хулиганство в метро. Они зашли в вагон с большой колонкой и внезапно громко включили музыку.
