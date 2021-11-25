- Магзум Мирзагалиев подчеркнул, что объем производимого отечественными НПЗ авиатоплива полностью покрывает потребности авиакомпаний, выполняющих пассажирские перевозки. Вместе с тем, на рынке авиаперевозок наблюдается существенный рост грузовых и транзитных услуг, обеспечение которых требует импорта авиатоплива, - говорится в сообщении.Атамкулов же поручил авиакомпаниям и аэропортам осуществлять бесперебойное выполнение пассажирских регулярных перевозок с учётом предстоящих праздничных дней. Первого октября о дефиците авиационного топлива сообщила AirAstana. В МИИР Казахстана заявления авиаперевозчика опровергли. 27 октября столичный аэропорт сообщил о нехватке топлива. В воздушной гаване отметили, что поставщики из России отказались от завоза в Казахстан «в силу ряда причин, в том числе из-за повышенного внутреннего спроса». В этот же день тревогу забила авиакомпания SCAT. Тогда сообщалось, что запасы топлива в нескольких аэропортах страны исчерпаны. В министерстве энергетики Казахстана же ответили, что «аэропорты и авиакомпании должны заблаговременно и самостоятельно прорабатывать вопросы обеспечения авиатопливом, включая поставки необходимого объёма импорта». 16 ноября Международный аэропорт Алматы сообщил, что рассматривает возможность приостановки заправки самолётов с технической посадкой (дозаправка, осмотр судна - прим. автора) из-за дефицита топлива. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Вам может быть интересно
Что произошло с ценами на квартиры в январе 2026 года
В январе 2026 года цены на вторичном рынке жилья Казахстана выросли в большинстве городов.
Более четырёх тысяч казахстанцев ждут очереди на трансплантацию органов
В прошлом году 342 человека не дождались своей очереди.
БҚО-да 157 адам қоғамдық орында ішімдік ішкен
Ащы суды көшеде ұрттағандар әкімшілік жауапкершілікке тартылған.
Биометрическую аутентификацию при получении банковских услуг хотят усложнить в Казахстане
Принятие проекта направлено на повышение уровня безопасности и прозрачности электронных банковских и платежных услуг, развитие биометрическо...
Снег и низовая метель ожидается на западе Казахстана 8 февраля
Синоптики также прогнозируют гололед.
Казахстанец получил штраф за то, что обрызгал грязью пешехода
Такой поступок в суде признали мелким хулиганством.
Қаңтарда 139 мың талапкер ҰБТ тапсырған
Қаңтар мен ақпанда 187 мыңнан астам талапкер ҰБТ тапсыруға өтініш білдірген.
Продавали куртки без документов: предпринимателя оштрафовали после жалобы покупателя в Уральске
Внеплановая проверка выявила нарушения при продаже верхней одежды — продавец не смог подтвердить безопасность товара.
Корь у детей и взрослых: первые признаки и что делать при заболевании
Симптомы болезни, меры защиты и советы родителям.