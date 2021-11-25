Министр энергетики уверен, что объём производимого в стране топлива покрывает потребности авиакомпаний, выполняющих пассажирские перевозки, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Гражданин Грузии закурил рядом с самолётом в аэропорту Атырау Изображение Markus Winkler с сайта Pixabay Министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов и министр энергетики Магзум Мирзагалиев провели рабочее совещание по ситуации обеспечения авиатопливом для нужд гражданской авиации с участием руководителей отечественных аэропортов, авиакомпаний, «КазМунайГаз», «Қазақстан Темір Жолы» и крупных поставщиков авиатоплива.
- Магзум Мирзагалиев подчеркнул, что объем производимого отечественными НПЗ авиатоплива полностью покрывает потребности авиакомпаний, выполняющих пассажирские перевозки. Вместе с тем, на рынке авиаперевозок наблюдается существенный рост грузовых и транзитных услуг, обеспечение которых требует импорта авиатоплива, - говорится в сообщении.
Атамкулов же поручил авиакомпаниям и аэропортам осуществлять бесперебойное выполнение пассажирских регулярных перевозок с учётом предстоящих праздничных дней. Первого октября о дефиците авиационного топлива сообщила AirAstana. В МИИР Казахстана заявления авиаперевозчика опровергли. 27 октября столичный аэропорт сообщил о нехватке топлива. В воздушной гаване отметили, что поставщики из России отказались от завоза в Казахстан «в силу ряда причин, в том числе из-за повышенного внутреннего спроса». В этот же день тревогу забила авиакомпания SCAT. Тогда сообщалось, что запасы топлива в нескольких аэропортах страны исчерпаны. В министерстве энергетики Казахстана же ответили, что «аэропорты и авиакомпании должны заблаговременно и самостоятельно прорабатывать вопросы обеспечения авиатопливом, включая поставки необходимого объёма импорта». 16 ноября Международный аэропорт Алматы сообщил, что рассматривает возможность приостановки заправки самолётов с технической посадкой (дозаправка, осмотр судна - прим. автора) из-за дефицита топлива. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.