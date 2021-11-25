- Наш герой будут пополнять ДПВ в 5% от зарплаты с периодичностью 12 месяцев, с выплатой 100 тысяч тенге по выходу на пенсию в 63 года... При реалистичном сценарии пенсия будет стартовать от 254 тысяч тенге и вырастет до 163 тысяч, при оптимистичном от 269 тысяч до 280 тысяч тенге, - заверили в ЕНПФ.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Размер будущей пенсии может рассчитать каждый в пенсионном калькуляторе на сайте ЕНПФ. Прогнозный калькулятор рассчитывает три сценария: пессимистичный, реалистичный и оптимистичный. В качестве примера фонд взял мужчину в возрасте 46 лет со стажем работы 27 лет (то есть работать начал в 19 лет). Он получает 300 тысяч тенге с ежемесячными взносами и постоянно растущей на 2% выше инфляции зарплатой. До пенсии ему осталось трудиться ещё 17 лет. К этому моменту он уже накопил 10 млн тенге. Сценарий правда, изначально оптимистичный. Особенно для регионов страны. При реалистичном сценарии с инвестдоходом в 1%, пенсия будет от 154 тысяч тенге в месяц и вырастет за несколько лет до 183 тысяч тенге. При оптимистичном сценарии - 169 тысяч тенге и вырастет до 207 тысяч тенге. ЕНПФ для увеличения пенсии предлагает добавить к обязательным пенсионным взносам добровольные пенсионные взносы (ДПВ).

