Люди говорят, что вынуждены держать в домах запасы воды, а если не успевают это сделать, то приходится покупать воду, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
В областном центре аварии на водопроводе происходят с завидной регулярностью, при чём неполадки случаются в разных районах города круглый год: и в 40-градусную жару, и в зимние морозы. Если летом отсутствие воды в ТОО "Батыс су арнасы" объясняют снижением давления, то в холодное время года причина отключений - это аварии на трубопроводе.
Жители Уральска уже привыкли к такому раскладу событий, и в доме каждого уральца имеется запас воды "на чёрный день".
– Живём в районе железнодорожного вокзала по улице Кердери. 24 ноября целый день не было воды, позвонил в 109, сказали, что произошла авария и ведутся работы. И такая история повторяется раз в месяц. Что за безобразие? Неужели нельзя ничего сделать? Трубы все с советского времени, они изношены, а их латают и латают. Сколько можно? 30 лет прошло со дня независимости, за эти 30 лет можно было всё по-новому отстроить, заменить, отремонтировать. Но нет же, у нас лучше залатают на время, до следующей аварии. Это касается не только водопровода, но и дорог, электролиний, - возмущается пенсионер Василий Никитин.
Многодетная мама Айсулу Даулетова говорит, что когда в доме пять детей, никакие запасы воды не спасают. Ведь все домашние дела так или иначе связаны с водой: еду приготовить, постирать вещи, сделать уборку, искупать детей. А с такими частыми авариями на водопроводе ничего из вышеперечисленного не сделать.
– Ещё одна проблема - это качество воды. Порой мне кажется, что из наших кранов течёт не вода, а лимонад или квас. Приходится целый час сливать эту воду, чтобы пошла более менее нормальная, а ведь это тоже деньги. Перерасчёт не делают, приходится платить за эту воду. Потом наш аким удивляется, почему уральцы тратят так много воды. Стирка белых вещей в стиральной машине - это вообще для нас фантастика. Белые рубашки и блузки детей приходится стирать в отстоявшейся, прокипяченной воде. 21 век называется, - говорит Айсулу.
Между тем аким Уральска во время совещания в областном акимате заявил, что по городу уже установили пять расходомеров.
Это сделано для того, чтобы выяснить, в каких районах города больше всего потребляют воду. А также для того, чтобы выявить факты хищения. Для бесперебойного обеспечения уральцев чистой питьевой водой власти составили целый план: перебуривают существующие скважины, бурят новые, ставят новые глубинные насосы и приобретают новую технику для ТОО "Батыс су арнасы".
К слову, сегодняшний день вновь начался с аварии на водопроводе. На этот раз неполадки произошли по улице А.Молдагуловой. На данный момент ведутся работы по её устранению.
По информации ТОО "Батыс су арнасы", без воды остаются жители домов по адресам:
- улица А.Молдагуловой, №№2, 18, 20, 25;
- улица Кердери, №№181, 183, 185, 187, 189, 191;
- улица Қурмангазы, №№192, 192/1, 194, 196, 198;
- в жилые дома частного сектора по адресу: ул.Г.Бельгера, №№134 – 152;
- здания ясли-сада №36, магазина «На Гвардейской», торгового комплекса «Рауан», КХП «Аққайнар», ресторана GRAMMY, ресторана «Ақжайық» и административных зданий №4/1, 17/2, 23/1.
– Ориентировочное время проведения работ – в течение дня. Приносим извинения за временные неудобства. Просим запастись водой, - сообщили в ТОО "Батыс су арнасы".
24 ноября авария на трубопроводе
оставила без воды жителей 15 многоэтажных домов и более 50 частных домов в центре города, а 18 ноября на пересечении улиц Гагарина и Луговая произошла коммунальная авария
. Без воды тогда остались жители десятков многоэтажных домов. 16 ноября произошла авария
на водопроводе по адресу Абулхаир хана 159, без воды остались около пяти тысяч абонентов.
В Уральске проблемы с водоснабжением наблюдаются уже не первый год. В августе прошлого года без воды также оставалась часть города
. А проблемы с КНС в Уральске длятся с весны 2019 года. Замененные 10 лет назад трубы канализационного коллектора признали некачественными
