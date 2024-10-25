Более десяти тысяч детей родилось в Атырауской области за восемь месяцев

Как сообщила заместитель руководителя департамента Бюро национальной статистики Агентства Республики Казахстан по стратегическому планированию и реформам по Атырауской области Айнаш Есжанова на брифинге, численность населения области достигла 708 994 человек.

— Этот показатель рассчитывается в зависимости от количества лиц, проживающих на территории за определенный промежуток времени, к которому добавляется число родившихся в этот же период и прибывших на постоянное место жительства. Соответственно, из него вычитается количество умерших и эмигрировавших. На сегодня численность населения города составляет 390 858 человек, а сельского населения – 318 136 человек, — рассказала Айнаш Есжанова.

По словам Есжановой, за последние пять лет численность населения выросла на 9,9%, то есть на 63714 человек. Соответственно, численность городского населения увеличилась на 11%, а сельского – на 8,6%.