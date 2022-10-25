Более двух тысяч уральцев исполнили гимн Казахстана

- Это особый праздник для нашего многонационального народа. С этого дня мы начали строить независимый Казахстан, в котором все национальности живут в мире, дружбе и согласии, - отметила жительница города Мирослава.С поздравительным слово выступил аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев, он пожелал собравшимся крепкого здоровья, счастья и благополучия. Вечером жителей и гостей города ждет праздничный концерт и салют. Напомним, в этом году казахстанцы впервые за много лет отметят День республики 25 октября. В июне 2022 года на заседании Национального курултая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил возродить праздник День Республики и отмечать его 25 октября. Именно 25 октября в 1990 году была принята Декларация независимости Казахстана. Депутаты сената приняли проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам кинематографии, культуры и праздников», одобренный мажилисом. Согласно поправкам, День республики станет главным национальным праздником в Казахстане. 25 октября теперь будет выходным днем. «В соответствии с данным законом, 25 октября утверждается национальным праздником, Днем республики. Это историческое и очень важное решение. Независимость нашей страны действительно начинается с этой даты. Поэтому утверждение этого дня как национального праздника – важный шаг с точки зрения государственности и суверенитета. Надеемся, что в дальнейшем этот праздник внесет свой вклад в популяризацию и укрепление независимости», – сказал спикер сената Маулен Ашимбаев. Вместе с тем День первого президента Казахстана – 1 декабря – перестанет быть государственным праздником и выходным днем. День Независимости – 16 декабря – продолжат отмечать как государственный праздник. При этом посыл у праздника будет иной: день будет посвящен памяти жертв декабрьских событий. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Более двух тысяч уральцев исполнили гимн Казахстана
Гимн исполнили в честь Дня Республики, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 25 октября в Казахстане отмечают День Республики. В этот день на площади Первого Президента прошла торжественная церемония поднятия государственного флага. После чего более двух тысяч человек под аккомпанемент военного оркестра исполнили гимн страны. - Это особый праздник для нашего многонационального народа. С этого дня мы начали строить независимый Казахстан, в котором все национальности живут в мире, дружбе и согласии, - отметила жительница города Мирослава. С поздравительным слово выступил аким Западно-Казах