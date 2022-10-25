Более двух тысяч уральцев исполнили гимн Казахстана

Гимн исполнили в честь Дня Республики, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 25 октября в Казахстане отмечают День Республики. В этот день на площади Первого Президента прошла торжественная церемония поднятия государственного флага. После чего более двух тысяч человек под аккомпанемент военного оркестра исполнили гимн страны. - Это особый праздник для нашего многонационального народа. С этого дня мы начали строить независимый Казахстан, в котором все национальности живут в мире, дружбе и согласии, - отметила жительница города Мирослава. С поздравительным слово выступил аким Западно-Казах