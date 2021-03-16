Более двух тысяч медработников вакцинировали против COVID-19 в ЗКО

Также были привиты более трех сотен педагогов и около полусотни сотрудников силовых структур, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе управлении здравоохранения ЗКО, всего в ЗКО поступило 4 250 двухкомпонентных вакцин. - Первая партия вакцины пришла в количестве 1000 доз и 1 февраля уже начали делать прививки. Вторая партия 1000 доз (второй компонент) пришла к 20 февраля. Третья партия пришла к 27 февраля. С 1 марта было предложено вакцинировать педагогов и сотрудников силовых структур, - пояснили в пресс-службе ведомства. К сл