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Социум

Более двух тысяч медработников вакцинировали против COVID-19 в ЗКО

Также были привиты более трех сотен педагогов и около полусотни сотрудников силовых структур, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе управлении здравоохранения ЗКО, всего в ЗКО поступило 4 250 двухкомпонентных вакцин. - Первая партия вакцины пришла в количестве 1000 доз и 1 февраля уже начали делать прививки. Вторая партия 1000 доз (второй компонент) пришла к 20 февраля. Третья партия пришла к 27 февраля. С 1 марта было предложено вакцинировать педагогов и сотрудников силовых структур, - пояснили в пресс-службе ведомства. К сл
Кристина Кобина
Более двух тысяч медработников вакцинировали против COVID-19 в ЗКО
Также были привиты более трех сотен педагогов и около полусотни сотрудников силовых структур, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
135 человек вакцинировали от COVID-19 в Атырау
135 человек вакцинировали от COVID-19 в Атырау
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе управлении здравоохранения ЗКО, всего в ЗКО поступило 4 250 двухкомпонентных вакцин. - Первая партия вакцины пришла в количестве 1000 доз и 1 февраля уже начали делать прививки. Вторая партия 1000 доз (второй компонент) пришла к 20 февраля. Третья партия пришла к 27 февраля. С 1 марта было предложено вакцинировать педагогов и сотрудников силовых структур, - пояснили в пресс-службе ведомства. К слову, с 1 февраля по 15 марта в ЗКО привили от COVID-19 2 210 медработников, 322 педагога и 40 сотрудников силовых структур. Напомним, 1 февраля в ЗКО началась вакцинация против коронавирусной инфекции, она проводилась среди медицинских работников инфекционных больниц, скорой медицинской помощи, реанимации, поликлиник, приемных покоев, сотрудников санэпидслужбы. По информации пресс-службы управления здравоохранения ЗКО, 11 февраля первая партия в тысячу доз была полностью освоена. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Вакцинация

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