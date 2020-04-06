Министр труда и социальной защиты Биржан Нурымбетов рассказал о том, кто может получить специальные выплаты в режиме ЧП, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
По словам министра, все порталы электронных государственных услуг (egov.kz, 42500.enbek.kz) работают в штатном режиме. Кроме этого, подключен телеграм-канал, с помощью которого также можно подать заявку на получение социальных выплат.
– Все порталы работают в штатном режиме. На утро 6 апреля более 1,2 млн казахстанцев подали заявки на получение социальных выплат в размере 42500 тенге. Запущен телеграм-бот. Специальную выплату могут получить люди, которые работали до чрезвычайного положения (официально, не официально) и потеряли свои доходы связи с ограничениями.
Кто имеет право получить 42500 тенге:
- наемные работники в организациях малого и среднего бизнеса в том случае, если за них производились отчисления хотя бы один раз за последние 12 месяцев до объявления ЧП;
- работники некоммерческих организаций;
- физические лица и самозанятые;
- Работники субъектов крупного предпринимательства в городах и населенных пунктах, где введен карантин;
- Индивидуальные предприниматели, оставшиеся без дохода, по причине введения карантина;
- Лица, занимающиеся частной практикой (нотариусы, юристы, адвокаты, судебные исполнители и прочие);
- Плательщики ЕСП;
- неофициально работавшие граждане (для этого им необходимо один раз заплатить ЕСП)
Кроме этого, Биржан Нурымбетов заявил, что женщины, которые находятся в декретном отпуске, но их детям уже больше года, тоже могут получить пособие. Для этого нужно один раз заплатить ЕСП.
– До одного года государство выплачивает пособие по уходу за ребёнком. Работающие женщины получают деньги из фонда социального страхования. К нам обращаются женщины, у которых возраст ребёнка превысил год. Вы можете подавать заявление на получение 42 500 тенге из фонда социального страхования. Это касается тех женщин, которые находятся в декретном отпуске три года, но при этом ребёнку больше одного года, – объяснил он.
Между тем, банкам второго уровня запретили удерживать с социальных выплат казахстанцев долги за кредиты, коммунальные услуги.
Социальная выплата не назначается людям, которые не имеют ни одного месяца стажа участия в системе обязательного социального страхования в течение 12 месяцев до даты введения чрезвычайного положения, за исключением плательщиков ЕСП, то есть за последние 12 месяцев до ЧП нужно иметь хотя бы одно отчисление. Если нет хотя бы одного отчисления, то социальная выплата не назначается.
Стоит отметить, что граждане РК, которые в марте получили высокие зарплаты, в апреле 42 500 получить не смогут.
– Элементарная проверка показала, что около двух тысяч человек, которые подали заявление, в январе, феврале и марте получали фактически доходы от 500 тысяч тенге и выше ежемесячно. Но они посчитали, что теперь денег нет, и они имеют право на 42 500, но я считаю, что с моральной точки зрения это неправильно. Я приношу свои извинения этим двум тысячам гражданами за то, что они потратили время на подачу заявления, но 42 500 в первом месяце мы вам не выплатим, – отметил Биржан Нурымбетов.
Отметим, 31 марта президент РК Касым-Жомарт Токаев во время прямого эфира заявил, что более трех млн казахстанцев получат дополнительные социальные выплаты.
Напомним, первый случай
заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 6 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 584, вылечились 42 человек, умерли - 6. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения
, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну
, но он не затронул грузовые перевозки
. Школьников и студентов распустили на каникулы
, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге
.
Два случая заражения коронавирусной инфекции в ЗКО
были зарегистрированы 29 марта. Инфекция была завезена в регион из Атырауской и Саратовской областей. С 31 марта в ЗКО ввели карантин
.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.