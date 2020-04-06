На 6 апреля 2020 года в Казахстане количество заболевших достигло 604, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Число заразившихся коронавирусом в Казахстане достигло 88 Иллюстративное фото из архива "МГ" Зарегистрировано еще 20 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них в Жамбылской области - 1, в Восточно- Казахстанской области - 1, в Мангистауской области - 2, в Карагандинской области - 16. Всего в стране подтверждено 604 случаев регистрации коронавируса, из них: в Нур-Султане – 219, в Алматы – 116, в Карагандинской области - 48, в Кызылординской области - 37, в Жамбылской области - 29, в Атырауской области - 29, в Туркестанской области - 28, в СКО - 25, в Акмолинской области - 23, в г. Шымкент - 14, в Актюбинской области - 11, в Алматинской области - 10, в ВКО - 6, в Мангистауской области - 5, в ЗКО - 2, в Павлодарской области - 1, в Костанайской области - 1. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге. Два случая заражения коронавирусной инфекции в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. Инфекция была завезена в регион из Атырауской и Саратовской областей. С 31 марта в ЗКО ввели карантин. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  