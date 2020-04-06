Водители ассенизаторских машин утверждают, что вынуждены простаивать по полдня, чтобы слить нечистоты в КНС, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД"
Непростая ситуация продолжает накалять обстановку в усиленном режиме карантина в Уральске. Большая часть населения находится дома, отчего, по словам жителей частного сектора, септик заполняется быстрее. Однако вызвать ассенизаторску машину - проблематично. Водители говорят, что могут делать по два-три рейса в день вместо 10 как раньше. Они говорят, что большая очередь образовалась у сливной станции, которая находится во Втором рабочем поселке. Там собрались более полусотни водителей.
- Проблема в том, что они впускают только по две машины на сливную станцию, когда раньше на слив заезжали беспрерывным потоком по десять автомобилей. Это бардак. Ну кто будет выстаивать тут так долго? Раньше даже и двери не закрывали на станцию: один выезжал, другой тут же заезжал. Каждый из нас делал по 8-10 рейсов в день. Как людям сказать и объяснить, что нам не дают работать? - задется вопросом водитель ассенизаторской машины Сергей Бакаушин.
Водители требуют, чтобы на сливной станции открыли ворота и работа пойдет как и раньше. Также мужчины предложили, чтобы станцию в этом районе вообще закрыли, но тогда они поднимут цены на откачку септиков вдвое.
- Не надо мучить людей. Закройте слив во Втором рабочем. Естественно, оплата будет выше, потому что ехать и сливать в СМП в Зачаганск - это другой тариф. Большая затрата бензина. Мы не можем работать себе в убыток, - отмечают водители.
Жители Уральска, в свою очередь, жалуются, что им приходится занимать очередь на откачку септика за неделю.
- У нас сейчас есть деньги только на продукты, если повысят цены на откачку септика, то, думаю, мало кто позволит себе такую "роскошь", будут все выходить на улицу и выплескивать ведра с нечистотами на дорогу, по старинке. Этот карантин для всех оказался испытанием. Мало того, большая часть уральцев без работы, да еще никакого понимания от властей, - отметил Петр. - Сегодня мне пришлось обзвонить все объявления на OLX. Хотел просто заказать откачку септика. Кто говорит, что акимат запретил работать, кто говорит не выгодно и они не работают. Но один согласился, вот только цена у него увеличилась с 3 тысяч до 6 тысяч тенге. А приехать он обещал только через неделю, в следующий понедельник.
В пресс-службе акима города Уральск отметили, что запрета на откачку септика в рамках режима ЧП не было.
- Мы не запрещали работать ассенизаторским машинам, понимая, что это жизненно необходимо, - заверили в акимате Уральска.
Руководитель ТОО "Батыс су арнасы" Каиргали Имашев отметил, что сливная станция, которая находится во Втором рабочем поселке, ранее была закрыта в связи с аварией на КНС по ул. Шолохова.
- Сейчас они работают в ограниченном режиме и действительно могут принимать только по две машины, потому что эта станция переключена на другую КНС - по пр. Абулхаир хана. Сегодня будем решать вопрос, как и в каком режиме она будет работать, - отметил он
Напомним, 3 марта этого года более полусотни водителей ассенизаторских машин устроили забастовку
. Водители были недовольны отсутствием дороги к КНС, а также штрафами за грязные колеса. 2 апреля жители Уральска жаловались на нехватку ассенизаторских машин
. Больше половины водителей не вышли на работу. Однако проблема сливной станции во Втором рабочем поселке не разрешилась.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Фото Медета МЕДРЕСОВА