Такое же наказание получили двое его друзей, а также владелец заведения, в котором нарушители устроили посиделки, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Вот карантин! - блогер устроил вечеринку в Уральске (видео) Скриншот с видео Как сообщили в пресс-службе областного суда ЗКО, дело четверых нарушителей поступило на рассмотрение суда сегодня, 6 апреля. – Суд рассмотрел дело в отношении троих посетителей заведения, а также в отношении владельца ресторана. Все они были признаны виновными в совершении административного правонарушения по статье 476 КоАП РК "Нарушение режима ЧП". Им было вынесено наказание в виде административного ареста на 10 суток, - пояснили в суде. Напомним, 5 апреля видео вечеринки было опубликовано в социальных сетях и вызвало недовольство среди горожан. Полицейские в тот же день установили личности и задержали всех героев видеоролика. Первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 6 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 604, вылечились 42 человек, умерли - 6. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге. Два случая заражения коронавирусной инфекцией в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. Инфекция была завезена в регион из Атырауской и Саратовской областей. С 31 марта в ЗКО ввели карантин.