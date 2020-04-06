Число травм снизилось в пять раз, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Атырау с введением карантина снизилось число травм Врачи утверждают, что положительной статистики удалось добиться благодаря максимальной самоизоляции жителей областного центра, сообщает Региональная служба коммуникаций Атырауской области. Как рассказал главный врач областной больницы г.Атырау Саин Шомиров, если до введения карантина врачи травматологического отделения в сутки принимали от 150 до 200 пациентов, то уже больше недели, начиная с 27 марта, число обратившихся в день сократилось до 30 человек. - Я уверен, что число травм снизилось благодаря тому, что жители Атырау отнеслись осознанно к мерам, предпринимаемым местными властями по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Благодаря ограничению движения личного автотранспорта мы добились снижения числа дорожно-транспортных происшествий, и соответственно, количества пострадавших в результате аварии, - заключил Саин Шомиров. По словам медиков, благодаря максимальной самоизоляции жителей областного центра сократилось число и мелких бытовых травм. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 6 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 629, вылечились 45 человек, умерли - 6. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге. Два случая заражения коронавирусной инфекции в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. Инфекция была завезена в регион из Атырауской и Саратовской областей. С 31 марта в ЗКО ввели карантин. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  