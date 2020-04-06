Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе Актюбинской области, водитель КамАЗа, двигаясь по пр. 312 Стрелковой дивизий со стороны района Новостройка в направлении железнодорожного переезда пр.Мира, напротив АЗС «Ростанефть», допустил наезд на пешехода. - Через два дня пострадавший скончался от полученный травм не приходя в сознание, - отметили в ведомстве. Полицейские Актюбинской области разыскивают свидетелей и очевидцев ДТП. - Всех, кто видел данное дорожно-транспортное происшествие, просим позвонить по номерам телефонов: 936-403, 936-408, 8 777-353-24-10, 8 702 226-44-03, либо обратиться в следственное управление ДП Актюбинской области в кабинет №403, - отметили в департаменте полиции Актюбинской области. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.