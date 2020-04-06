Санврачи и полицейские ищут семерых попутчиков, которые ехали вместе с зараженной женщиной, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Три пассажира и водителя проверили на коронавирус, которые контактировали с зараженной из Аксая Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг ЗКО, они совместно с полицейскими ведут работу по выявлению контактных лиц с зараженной коронавирусом женщиной. Со слов водителя, вместе с ней в салоне Ford Transit находилось около десяти пассажиров. - По области зарегистрировано всего два случая заражения вирусом COVID-19. Что касается случая, когда одна из заразившихся пациенток, ехавшая с РФ в город Аксай транзитом через город Уральск, то на сегодняшний день установлены личности водителя и троих пассажиров. У всех контактных лиц были взяты пробы, которые оказались отрицательными. Тем не менее все контактные лица находятся на карантине. Совместно с правоохранительными органами работа по поиску других контактных продолжается, - пояснили в ведомстве. Напомним, зараженная женщина ехала 24 марта из Уральска в Аксай на автомашине Ford Transit. Первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 6 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 604, вылечились 42 человек, умерли - 6. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге. Два случая заражения коронавирусной инфекции в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. Инфекция была завезена в регион из Атырауской и Саратовской областей. С 31 марта в ЗКО ввели карантин. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.