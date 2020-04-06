По данным сайт РГП "Казгидромет", в Уральске в этот день возможны осадки в виде снега, днем до 7 градусов тепла, ночью -2. В Атырау дождь, днем также 7 градусов выше нуля, ночью +2. В Актобе без осадков, днем до 7 градусов тепла, ночью +3. 9 градусов выше нуля днем и +5 градусов ночью ожидается в Актау. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.