В мессенджерах и соцсетях распространяется видеоролик со стоящими на въезде в Аксай автобусами, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Автобусы в сопровождении полицейских напугали жителей ЗКО (видео) Скриншот с видео Видеоролик, на котором снято более 10 автобусов, стоящих на въезде в Аксай, сопровождается голосовым сообщением. Здравствуйте, уважаемые родители. Минут 20 назад сегодня "Икарусы" со стороны Уральска. 40 штук наши аралталовские-березовские насчитали, в сопровождении мигалок. Вы не знаете, что такое и кто в этих "Икарусах". Кого нам завезли? Что-то аж прям страшно, такая паника. Пыталась написать в акимат, спросить как, все заблокировано у нас. Спросить почему и кто это к нам ехал, карантин же, и почему столько много и такое сопровождение. Кого нам завезли. Вообще страшно жить, - говорит женский голос. В пресс-службе департамента полиции ЗКО подтвердили, что видео было снято 5 апреля на въезде в Аксай. - Там стояло 13 автобусов, в которых находилось 200 рабочих. Стоит отметить, что все они - жители ЗКО. В тот день они заезжали на вахту. Автобусам было решено организовать сопровождение полицейскими во избежание ДТП. Все рабочие при посадке в автобус были осмотрены, у них была измерена температура. Заболеваний никаких у них нет. Перевозка рабочих производилась с соблюдением всех норм, - сообщил пресс-секретарь департамента полиции Болатбек Белгибеков. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 6 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 629, вылечились 45 человек, умерли - 6. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге. Два случая заражения коронавирусной инфекции в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. Инфекция была завезена в регион из Атырауской и Саратовской областей. С 31 марта в ЗКО ввели карантин. AX-OkiUw-h4  