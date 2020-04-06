Сегодня, 6 апреля, в постановление главного санврача Атырауской области был внесен ряд изменений, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на РСК Атырауской области.
Иллюстративное фото из архива "МГ"
В частности, разрешается въезд и выезд в Атырау грузового транспорта, осуществляющего перевозку
: продовольственных товаров, товаров животного происхождения, лекарственных средств, медикаментов, строительных материалов, ГСМ и других материалов, необходимых для жизнедеятельности населения и производственных нужд.
Запрещены пассажирские перевозки официальными и неофициальными частными перевозчиками
между областями и между районами, а также и неофициальными частными перевозчиками внутри города Атырау.
С 21:00 до 06:00 запрещается передвижение граждан и автотранспорта в городе Атырау
, за исключением сотрудников областных и городских акиматов, правоохранительных органов, скорой и неотложной медицинской помощи, санитарно-эпидемиологической службы, пожаротушения, аварийно-спасательных работ и аварийно-технические службы, а также работников обеспечивающих производственный процесс стратегических объектов, объектов жизнеобеспечения и связи – телекоммуникации, без посторонних лиц и членов семьи (при предъявлении служебных удостоверений и справок с места работы).
Деятельность торгово-развлекательных центров и рынков, продуктовых супермаркетов, продуктовых прилавок, торговых точек при АЗС, аптек и торговли товаров первой необходимости
будет приостановлена с 20:00 до 9:00.
Будет ограничено время работы филиалов банков второго уровня, почтовых связей и частных нотариусов с 09:00 до 17:00
. При создании очередей впускать людей в помещения поочередно с учетом пропускной способности до 3-х человек c соблюдением социальной дистанции в очередях (не менее 2 метра) и проведением дезинфекционных мероприятий и иных санитарных требований, принятых в условиях режима чрезвычайного положения, не допускать столпотворения людей, неорганизованных очередей внутри помещений и на прилегающей территории, в том числе возле банкоматов, касс и торговых точек.
Запрещается в дневное и ночное время на период действия карантина и чрезвычайного положения проведение торжественных семейных мероприятий
(день рождения, свадьба, и т.д., где могут собраться более 3-х гостей).
- Департаменту полиции совместно с в/ч5546 Национальной гвардии РК поручается сформировать мобильные группы по патрулированию проселочных дорог и мест окружения блокпостов с целью недопущения фактов их объездов и несанкционированного въезда и выезда из г.Атырау. Кроме того, начальнику ДУИС Атырауской области поручено обеспечить конвоирование из следственных изоляторов в ближайшие учреждения УИС осужденных, в отношении которых вступил в законную силу приговор суда. При этом обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических норм, - говорится в постановлении.
Напомним, первый случай
заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 6 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 629, из них в Атырауской области - 29, вылечились 45 человек, умерли - 6. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения
, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну
, но он не затронул грузовые перевозки
. Школьников и студентов распустили на каникулы
, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге
.
