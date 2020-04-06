Водитель был задержан на блокпосту в районе п. Новенький, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Водитель в наркотическом опьянении задержан на блокпосту в ЗКО Фото с сайта Policia.kz 5 апреля на блокпосту №8 в районе поселка Новенький во время проверки документов у водителя автомашины “ВАЗ 2121 Нива”, сотрудники полиции заподозрили, что он находится под воздействием психотропных веществ. Была назначена наркологическая экспертиза, согласно заключению которой, водитель находился в состоянии наркотического опьянения. – По данному факту был составлен административный протокол по статье 608 ч.1 КоАП РК "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения". Мера наказания будет определена судом, – рассказал официальный представитель департамента полиции ЗКО Болатбек Бельгибеков. Нарушителю грозит административный арест на пятнадцать суток и лишение права управления транспортным средством сроком на семь лет. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 6 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 629, вылечились 45 человек, умерли - 6. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге. Два случая заражения коронавирусной инфекции в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. Инфекция была завезена в регион из Атырауской и Саратовской областей. С 31 марта в ЗКО ввели карантин. На следующий день в ЗКО были выставлены блокпосты. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.