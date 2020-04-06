Такое решение редакция принимает из соображений безопасности своих сотрудников – экспедиторов и водителей. Тем не менее редакция продолжает работать и публиковать самые актуальные и проверенные новости для вас на портале mgorod.kz. Мы гарантируем нашим рекламодателям исполнение всех наших обязательств. В этот непростой для всех период наша редакция предпримет все возможные усилия, чтобы помочь нашим предпринимателям и бизнесменам. Наша редакция продолжит информировать горожан о происходящих событиях. Мы призываем не верить фейковым новостям, а читать только проверенную информацию. Подписывайтесь на наши паблики в соцсетях, читайте новости на нашем сайте - будьте всегда в курсе событий. "Мой ГОРОД" желает здоровья вам и вашим близким! Берегите себя! Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.