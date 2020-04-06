Лишенный водительских прав мужчина пытался объехать блокпосты в Уральске (видео)
Его задержали сотрудники полиции, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Скриншот с видео
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, инцидент произошел 5 апреля в 4.50 на выезде из города Уральск по улице Жангир хана. 29-летний водитель автомашины Toyota Camry ранее был лишен водительских прав за езду в нетрезвом виде и превышение скоростного режима.
– Мужчина пытался выехать в Атырау в объезд блокпоста. Водитель не подчинился требованиям сотрудников полиции и пытался уйти от преследования по степи. На момент задержания водитель не имел водительского удостоверения. В декабре 2018 года за вождение в состоянии алкогольного опьянения и превышение скорости по решению суда он был лишен водительских прав. В настоящее время в отношении него составлен административный протокол по статье 612 КоАП "Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе водительского удостоверения или временного удостоверения, выданного взамен водительского удостоверения на право управления, регистрационных и иных установленных законодательством документов на транспортное средство". За это ему грозит штраф в размере 50 МРП либо административный арест на 10 суток. По статье 613 КоАП РК "Невыполнение требований сотрудника полиции, транспортного контроля на пунктах пропуска автотранспортных средств через Государственную границу Республики Казахстан и на постах транспортного контроля на территории РК, военной полиции" влечет штраф в размере 50 МРП. Помимо этого, в отношении нарушителя был составлен протокол по статье 476 КоАП за нарушение карантинного режима, - сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО.
Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 6 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 584, вылечились 42 человек, умерли - 6. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге.
Два случая заражения коронавирусной инфекции в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. Инфекция была завезена в регион из Атырауской и Саратовской областей. С 31 марта в ЗКО ввели карантин.
cpnzVhsSezY
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!