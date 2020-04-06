Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов осмотрел работу блокпостов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на РСК Атырауской области. Аким Атырауской области осмотрел работу блокпостов Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов осмотрел работу блокпостов. С 30 марта в городе Атырау объявлен карантин и введены ограничительные меры по передвижению на территории области. Четыре блокпоста были установлены на въездах в город. Со 2 апреля пересекать блокпосты может только автотранспорт, имеющий разрешение. Глава региона ознакомился с работой блокпостов, побеседовал со специалистами и водителями транзитного грузового транспорта. По словам специалистов, никаких проблем нет, блокпосты работают в надлежащем режиме. А самое важное для жителей - продукты питания, медикаменты и прочие товары проходят беспрепятственно. Напомним, что для обеспечения работы 4 блокпостов, организованных на выездах города, задействовано 48 сотрудников органов внутренних дел, 56 сотрудников Министерства обороны и 12 единиц спецавтотранспорта. Также работают специалисты управления здравоохранения. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 6 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 584, вылечились 42 человек, умерли - 6. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге. Два случая заражения коронавирусной инфекции в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. Инфекция была завезена в регион из Атырауской и Саратовской областей. С 31 марта в ЗКО ввели карантин. Аким Атырауской области осмотрел работу блокпостов Аким Атырауской области осмотрел работу блокпостов Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  